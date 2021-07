Roquebrun Roquebrun Hérault, Roquebrun FÊTE NATIONALE Roquebrun Roquebrun Catégories d’évènement: Hérault

Roquebrun Hérault Le 13/07 Festivités précedant la fête nationale

22h300 Feux d’artifice sur l’Orb et 23h00 bal sur l’esplanade animé par J FONZY

Le 14/07 Défilé et cérémonie Commémorative le 14 juillet depart 10h30 Festivités précedant la fête nationale

Feux d’artifice sur l’Orb et bal sur l’esplanade

