Rives-en-Seine Fête Nationale

Seine-Maritime

Fête Nationale Rives-en-Seine, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Rives-en-Seine. Fête Nationale 2021-07-14 – 2021-07-14

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine En plus des cérémonies commémoratives organisées dans l’après-midi dans les 3 communes déléguées de Rives-en-Seine, nous proposons :

Un noncert populaire à 21h en bord de Seine (quai Guilbaud)

Une retraite aux flambeaux avec la Fraternelle d’Yvetot au départ du quartier du Marais à 22h15 (lampions offerts par la Ville à tous les enfants)

Détails Catégories d'évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime