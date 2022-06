FETE NATIONALE Retiers, 9 juillet 2022, Retiers.

FETE NATIONALE place Saint-Pierre complexe sportif Retiers

2022-07-09 17:00:00 – 2022-07-09 00:00:00 place Saint-Pierre complexe sportif

Retiers 35240

La Commune de Retiers organise sa traditionnelle fête nationale le samedi 9 juillet.

Au programme: trois spectacles du festival Désarticulé de Moulins (17h au complexe sportif, Muraïe de Dedale de Clown,19h place St Pierre, Yadéwatts de Rosie Volt et 21h30 Paco et Pouppettte de Paco & Pouppette), restauration et 21h30 au complexe sportif feu d’artifice pyromusical.

v.liot-accueil@retiers.fr +33 2 99 43 51 41 http://retiers.fr/

La Commune de Retiers organise sa traditionnelle fête nationale le samedi 9 juillet.

Au programme: trois spectacles du festival Désarticulé de Moulins (17h au complexe sportif, Muraïe de Dedale de Clown,19h place St Pierre, Yadéwatts de Rosie Volt et 21h30 Paco et Pouppettte de Paco & Pouppette), restauration et 21h30 au complexe sportif feu d’artifice pyromusical.

place Saint-Pierre complexe sportif Retiers

dernière mise à jour : 2022-05-11 par