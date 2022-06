Fête nationale Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Fête nationale Redon, 13 juillet 2022, Redon. Fête nationale

Quai Duguay-Trouin Redon Ille-et-Vilaine

2022-07-13 23:15:00 – 2022-07-13 Redon

Ille-et-Vilaine Spectacle pyro-aquatique. La Ville de Redon poursuit sa démarche écoresponsable.

Le traditionnel feu d’artifice devient un spectacle pyro-aquatique pour sublimer la Vilaine tout en préservant les grands marais, espace naturel sensible. Concert dès 21h. Début de spectacle à 23h15. confluences@redon-agglomeration.bzh +33 6 73 65 54 74 http://www.confluences2030.fr/ Spectacle pyro-aquatique. La Ville de Redon poursuit sa démarche écoresponsable.

Le traditionnel feu d’artifice devient un spectacle pyro-aquatique pour sublimer la Vilaine tout en préservant les grands marais, espace naturel sensible. Concert dès 21h. Début de spectacle à 23h15. Redon

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Other Lieu Redon Adresse Quai Duguay-Trouin Redon Ille-et-Vilaine Ville Redon lieuville Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon/

Fête nationale Redon 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale Redon Redon 13 juillet 2022 Quai Duguay-Trouin Redon Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine