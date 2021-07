Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Fête nationale Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Fête nationale Redon, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Redon. Fête nationale 2021-07-13 23:15:00 – 2021-07-13 00:00:00

Redon Ille-et-Vilaine Un format inédit pour cette soirée

colorée. Le traditionnel feu d’artifice

devient un spectacle aquatique et

pyrotechnique pour sublimer la Vilaine

dans le respect de l’environnement

naturel. confluences@redon-agglomeration.bzh +33 6 73 65 54 74 http://www.confluences2030.fr/ Un format inédit pour cette soirée

