Fête Nationale - Preuilly-sur-Claise, 13 juillet 2021

Banda dans les rues – départ à 21h30 devant la mairie, feu d'artifice au plan d'eau vers 23h, suivi d'une soirée dansante.

Contact: mairie-preuilly@orange.fr +33 2 47 94 50 04

Office de tourisme Loches TCL

