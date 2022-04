FÊTE NATIONALE Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles Loire-Atlantique Fête nationale avec retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire : 21h30 : marche aux lampions, départ du parvis de la mairie, 17 Grande Rue.

23h : Feu d’artifice, Grande plage.

puis Bal populaire jusqu’à 2h du matin, avenue de la Plage Éric Tabarly. Préfailles

