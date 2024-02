Fête Nationale Pompadour Arnac-Pompadour, dimanche 14 juillet 2024.

Fête Nationale Pompadour Arnac-Pompadour Corrèze

Fête Nationale à Pompadour organisée par le Comité des fêtes, le CA Pompadour Rugby et Basket, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Pompadour et la Société des Courses Hippiques.

Au programme

– 10h30 défilé des pompiers et des cavaliers départ de la mairie

– 19h repas populaire sur la place du Vieux-Lavoir

– 23h feu d’artifice tiré des terrasses du château et à regarder depuis l’hippodrome

– 23h30 bal populaire (place du Vieux-Lavoir) animé par Patrick Roque et son orchestre.

Fête foraine l’après-midi et en soirée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 10:30:00

fin : 2024-07-14

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête Nationale Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze