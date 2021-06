Olivet Plaine des Martinets Loiret, Olivet FÊTE NATIONALE Plaine des Martinets Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

FÊTE NATIONALE Plaine des Martinets, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Olivet. FÊTE NATIONALE

Plaine des Martinets, le mercredi 14 juillet à 18:00

* 18h Commémoration officielle et cérémonie au Monument aux Morts (départ de la mairie) * 21h : distribution de lampions et départ des deux retraites aux flambeaux (parc du Poutyl et sentier des Prés, arrivée plaine des Martinets) accompagnées de la Batuc à Roger et de la batucada Ziriguidum. * 23h : feu d’artifices par la Cie Feux de Loire * 23h30 : bal par l’orchestre Artamuse Possibilité de pique-niquer et de consommer sur place. Parking vélo.En cas de nouvelles restrictions sanitaires, conditions d’accès à consulter sur olivet.fr Commémoration officielle et fête nationale Plaine des Martinets 1640 rue du Général de Gaulle Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T18:00:00 2021-07-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Plaine des Martinets Adresse 1640 rue du Général de Gaulle Ville Olivet lieuville Plaine des Martinets Olivet