Fête nationale Place de l'Eglise, 13 juillet 2021, Varennes-Vauzelles.

Place de l'Eglise, le mardi 13 juillet à 16:00

Pour célébrer la fête Nationale, la ville de Varennes-Vauzelles à concocté plusieurs animations Programme du 13 Juillet : * À 16h00 : Départ de la course cycliste Jeune * À 18h00 Départ du Grand Prix des 100 ans de la cité course cycliste Sénior * À 19h00 Rendez-vous pour un apéritif offert par la Municipalité suivi de la possibilité de pique-nique ou présence de différents foodtrucks * À 20h00 Premier set musical par l’orchestre «The FAROWS» * À 22h30 Concert de la Batterie Fanfare * Aux environs de 22h45, feu d’artifice * À 23h00 Deuxième set musical par l’orchestre «The FAROWS» Dans le cadre des célébrations de la fête Nationale retrouvez différentes animations du 13 au 14 Juillet Place de l’Eglise Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Château de Véninges Nièvre

