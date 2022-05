Fête Nationale, pique-nique, spectacle et feu d’artifice Rots Rots Catégories d’évènement: Calvados

Rots

Fête Nationale, pique-nique, spectacle et feu d’artifice Rots, 13 juillet 2022, Rots. Fête Nationale, pique-nique, spectacle et feu d’artifice rue Haute Bonny Centre des animations Rots

2022-07-13 – 2022-07-13 rue Haute Bonny Centre des animations

Rots Calvados La commune de Rots vous propose une soirée de festivités à l’occasion de la Fête Nationale !

Après un dîner barbecue proposé par le club de Football de Rots et un spectacle musical gratuit, la commune vous propose un défilé aux lampions clôturé par un feu d’artifices au jardin des coteaux de la Mue. La commune de Rots vous propose une soirée de festivités à l’occasion de la Fête Nationale ! Après un dîner barbecue proposé par le club de Football de Rots et un spectacle musical gratuit, la… mairiederots@rots.fr +33 2 31 26 50 54 http://www.rots.fr/ La commune de Rots vous propose une soirée de festivités à l’occasion de la Fête Nationale !

Après un dîner barbecue proposé par le club de Football de Rots et un spectacle musical gratuit, la commune vous propose un défilé aux lampions clôturé par un feu d’artifices au jardin des coteaux de la Mue. rue Haute Bonny Centre des animations Rots

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Rots Autres Lieu Rots Adresse rue Haute Bonny Centre des animations Ville Rots lieuville rue Haute Bonny Centre des animations Rots Departement Calvados

Rots Rots Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rots/

Fête Nationale, pique-nique, spectacle et feu d’artifice Rots 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale, pique-nique, spectacle et feu d’artifice Rots Rots 13 juillet 2022 Calvados Rots

Rots Calvados