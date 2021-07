Bouliac Parc de Vialle Bouliac, Gironde Fête nationale Parc de Vialle Bouliac Catégories d’évènement: Bouliac

Venez passer la soirée avec « Quatre gars d’à côté » et partager un très bon moment de convivialité! —————————————————————————————————- ### Mardi 13 juillet 2021 à partir de 20h ### Parc de Vialle Quatre garçons à côté de chez vous pour un moment pop rock en toute simplicité. **Au programme :** * 20h : Ouverture du point restauration * 21h : 1ère partie concert du groupe « les gars d’à côté« * 22h : Retraite aux flambeaux * 22h30 : Feu d’artifice musical * 23h : 2ème partie avec Dj Thomas Buvette et restauration sur place [[https://www.ville-bouliac.fr/fete-nationale-5/](https://www.ville-bouliac.fr/fete-nationale-5/)](https://www.ville-bouliac.fr/fete-nationale-5/)

Accès libre

Restauration, concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, Dj Parc de Vialle Bouliac 33270 Bouliac Gironde

2021-07-13T20:00:00 2021-07-13T23:59:00

