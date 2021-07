Fête nationale Ouzouer-sur-Loire, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Ouzouer-sur-Loire.

Fête nationale 2021-07-13 19:00:00 – 2021-07-13

Ouzouer-sur-Loire Loiret Ouzouer-sur-Loire

Pour les festivités du 14 juillet, participez à la retraite aux flambeaux puis au feu d’artifice et au bal des pompiers.

Le lendemain, rassemblement Place du Comice avec camion de pompiers et véhicule militaires de la seconde guerre mondiale avec la participation du Ruquet Mémory Club et Val Phonie ; défilé vers la place de la Mairie puis le Monument aux Morts avec dépôt de gerbe. Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité au foyer Carnot.

Festivités du 14 juillet, avec feu d’artifice, bal des pompier et commémoration.

mairie@mairieouzouersurloire.fr +33 2 38 27 05 05

