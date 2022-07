Fête nationale Noyon Noyon Noyon Catégories d’évènement: Noyon

2022-07-13 17:15:00 – 2022-07-13 23:30:00

Oise Noyon La Ville de Noyon vous donne rendez-vous pour la Fête Nationale ce mercredi 13 juillet.

Au programme :

17h15 : Rassemblement, place Bertrand-Labarre, des autorités civiles, militaires et des porte-drapeaux, pour la cérémonie commémorative et le dépôt de gerbes, place des Régiments, puis au Monument aux morts, place de Béziers.

18h30 : Aubade de l’Harmonie, dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville.

19h : Mot de Madame la Maire, suivi du pot offert à la population avec ambiance musicale, place Bertrand-Labarre.

21h : Distribution de lampions, place Bertrand-Labarre.

22h20 : Déambulation derrière le char, depuis la place Bertrand-Labarre jusqu’au cours Druon.

23h10 : Feu d’artifice, cours Druon.

