Nemours 77140 Banquet Républicain sous forme de pique-nique (ou achat de repas sur place) avec apéritif offert, à la Terrasse du Moulin.

Suivi du feu d’artifice sur le thème « la fièvre de la musique des années 80 », au bord du Loing sur la rive opposée du Château. resa.culture@ville-nemours.fr +33 1 64 78 44 31 https://www.nemours.fr/culture-sport-loisirs/culture-manifestations-associations/ Nemours

