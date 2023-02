Fête nationale, 13 juillet 2023, Munster .

2023-07-13 20:00:00 – 2023-07-13 23:59:00

Défilé, animations, spectacle son et lumière, seront au rendez-vous pour la traditionnelle Fête Nationale de Munster. Un programme explosif pour les petits … mais aussi pour les grands. Et pour clôturer la soirée, rendez-vous dans les bals populaires (salle des Fêtes et caserne des pompiers).

+33 3 89 77 32 98

