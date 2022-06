Fête nationale Munchhouse Munchhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munchhouse

Fête nationale Munchhouse, 16 juillet 2022, Munchhouse. Fête nationale

caserne des pompiers Munchhouse Haut-Rhin

2022-07-16 18:30:00 – 2022-07-16 Munchhouse

Haut-Rhin Munchhouse Animation musicale par Back&off et Virgiane. Tartes flambées sur place ou à emporter. (sur réservations) Feu d’artifice en fin de soirée. À partir de 18h et jusqu’à 21h : repas sanglier grillé, une viande savoureuse accompagnée d’un assortiment de salades et de frites (possibilité de remplacer le sanglier par 3 viennoises). Egalement, un plat enfant :

une assiette, viennoises et frites. Repas sur réservation.

A partir de 19h : défilé aux lampions (départ place de l’Eglise), accompagné par La Musique Espérance de

Munchhouse et des pompiers.

+33 3 89 81 27 07

