Fête Nationale Mulhouse, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Mulhouse.

Fête Nationale 2021-07-13 – 2021-07-13

Mulhouse Haut-Rhin

Vivez la Fête Nationale à Mulhouse !

Les festivités de la Fête Nationale débuteront lors de la Cérémonie Officielle. Puis à partir de 20h00, les places et terasses du centre-ville s’animent aux rythmes des « Barboozes », « RV&Wadi », « Rose Babylone », « Tonics » et « the DJ MC ».

+33 3 69 77 67 77

dernière mise à jour : 2021-07-07 par