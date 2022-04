Fête Nationale Moulins-Engilbert Moulins-Engilbert Catégories d’évènement: Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert Nièvre Jeux pour enfants à 14h30 à la salle polyvalente, retraite aux flambeaux, feux d’artifice en soirée et bal des pompiers . accueil@mairie-moulins-engilbert.com +33 3 86 84 21 48 Jeux pour enfants à 14h30 à la salle polyvalente, retraite aux flambeaux, feux d’artifice en soirée et bal des pompiers . Le Bourg Centre ville Moulins-Engilbert

