FETE NATIONALE

Le 13 Juillet à 20h avant-première avec l'Orchestre Gerard Sinclair, 21h30 la retraite aux flambeaux accompagnée par le groupe musical Orphéon Garrafach ouvrira en lumière les festivités de la Fête Nationale. 22h30, l'orchestre Gerard Sinclair continuera a animer votre soirée, suivi du traditionnel feu d'artifice.

Le 14 Juillet dès 10h45, la fête nationale sera célébrée avec l'ensemble musical Harmonie Bédaricienne et des hauts cantons, place Emile Combes et Place de l'Olivier, suivra l'allocution de Mr le Maire. A 15h, une après midi d'été du midi avec un concours de pétanque.

festivites@ville-montagnac.fr
http://www.ville-montagnac.fr/

Montagnac

