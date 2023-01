Fête nationale Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Fête nationale Miramont-de-Guyenne, 13 juillet 2023, Miramont-de-Guyenne . Fête nationale Place de la Mairie Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

2023-07-13 – 2023-07-13 Miramont-de-Guyenne

Lot-et-Garonne EUR Pour fêter ensemble la Fête Nationale, la municipalité vous invite à vivre au rythme de plusieurs concerts et spectacles. Cette soirée est ouverte à tous. Pour fêter ensemble la Fête Nationale, la municipalité vous invite à vivre au rythme de plusieurs concerts et spectacles. Cette soirée est ouverte à tous. ©otpl

