Mézières-lez-Cléry Loiret Mézières-lez-Cléry Venez passer une belle soirée du 13 juillet ! Une soirée organisée autour d’un pique nique (à prévoir), d’une buvette, d’un stand de frites et de glaces. Des barbecues seront à disposition des plus gourmands. Après le repas, venez danser au son des musiques de variété. Le clou du spectacle : le feu d’artifice ! Les repas se feront sous des barnums, avec un maximum de 6 convives par table avec le respect des distances entre chaque table. La réservation des tables est obligatoire. Réponse par mail (cfetes.meziereslezclery@orange.fr) avant le mardi 6 juillet (nom/n° de téléphone/nombre de convives) Fête Nationale ! cfetes.meziereslezclery@orange.fr +33 2 38 44 32 28 https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ Venez passer une belle soirée du 13 juillet ! Une soirée organisée autour d’un pique nique (à prévoir), d’une buvette, d’un stand de frites et de glaces. Des barbecues seront à disposition des plus gourmands. Après le repas, venez danser au son des musiques de variété. Le clou du spectacle : le feu d’artifice ! Les repas se feront sous des barnums, avec un maximum de 6 convives par table avec le respect des distances entre chaque table. La réservation des tables est obligatoire. Réponse par mail (cfetes.meziereslezclery@orange.fr) avant le mardi 6 juillet (nom/n° de téléphone/nombre de convives) pixabay dernière mise à jour : 2021-06-26 par

