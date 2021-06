MérignyMérigny Mérigny Mérigny Indre, Mérigny Fête nationale Mérigny Mérigny MérignyMérigny Catégories d’évènement: Indre

Mérigny

Fête nationale 2021-07-13 21:30:00 – 2021-07-13

Mérigny Indre Au programme de cette soirée: retraite aux flambeaux, suivi d'un feu d'artifice sur l'Anglin. Venez fêter le 14 juillet, un peu en avance et en musique …

