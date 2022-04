Fête nationale Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Fête nationale Mazet-Saint-Voy, 13 juillet 2022, Mazet-Saint-Voy. Fête nationale Mazet-Saint-Voy

2022-07-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-13

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Piniata à 20h30, retraite aux flambeaux et feu d’artifice à 23h depuis la Place des Droits de l’Homme devant la Halle Fermière. http://www.ot-hautlignon.com/ Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Ville Mazet-Saint-Voy lieuville Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Fête nationale Mazet-Saint-Voy 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 13 juillet 2022 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire