FÊTE NATIONALE Margon, 13 juillet 2022, Margon.

FÊTE NATIONALE

Chemin de la Plaine Margon Hérault OT AVANT-MONTS Hérault TourismeHérault Tourisme

2022-07-13 – 2022-07-13

Margon

Hérault

Margon

Fête nationale organisée par le comité des fêtes à partir de 19h au stade. DJ Apocalypse Night/ château gonflable de 17h à 22h/feu d’artifice vers 23h. Repas 18€/personne: apéritif, salade melon au porto, petit farci et riz, assiette de fromages et glace. Permanences salle des fêtes le 30 juin et le 1er juillet de 18h à 19h30. Sur réservations.

Fête nationale organisée par le comité des fêtes à partir de 19h au stade. DJ Apocalypse Night/ château gonflable de 17h à 22h/feu d’artifice vers 23h. Repas 18€/personne: apéritif, salade melon au porto, petit farci et riz, assiette de fromages et glace. Permanences salle des fêtes le 30 juin et le 1er juillet de 18h à 19h30. Sur réservations.

Fête nationale organisée par le comité des fêtes à partir de 19h au stade. DJ Apocalypse Night/ château gonflable de 17h à 22h/feu d’artifice vers 23h. Repas 18€/personne: apéritif, salade melon au porto, petit farci et riz, assiette de fromages et glace. Permanences salle des fêtes le 30 juin et le 1er juillet de 18h à 19h30. Sur réservations.

Margon

dernière mise à jour : 2022-06-24 par OT AVANT-MONTS Hérault TourismeHérault Tourisme