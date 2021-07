Mareau-aux-pres Mareau aux Près Mareau-aux-Prés Fête nationale Mareau aux Près Mareau-aux-pres Catégorie d’évènement: Mareau-aux-Prés

Fête nationale Mareau aux Près, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Mareau-aux-pres. Fête nationale

Mareau aux Près , le mercredi 14 juillet à 11:30

Cette journée de festivité commence dès 11h30 avec un concert de la Fraternelle, le mot du maire et un apéritif. A 20h30 un repas est offert (aux habitants, hors boissons), la soirée se poursuit avec la retraite aux flambeaux à 22h30. La fête se terminera par un feu d’artifice tiré du stade à 23h. Venez célébrer la fête nationale à Mareau-aux-Prés Mareau aux Près 550 Rue des Muids, Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T11:30:00 2021-07-14T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Mareau-aux-Prés Étiquettes évènement : Autres Lieu Mareau aux Près Adresse 550 Rue des Muids, Mareau-aux-pres Ville Mareau-aux-pres lieuville Mareau aux Près Mareau-aux-pres