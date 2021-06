La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray Fête Nationale – Marché et Guinguette La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Mothe-Saint-Héray

Fête Nationale – Marché et Guinguette La Mothe-Saint-Héray, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, La Mothe-Saint-Héray. Fête Nationale – Marché et Guinguette 2021-07-13 14:30:00 – 2021-07-13

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres Fête Nationale – Marché et Guinguette De 14h30 à 18h30 : visite du Moulin l’Abbé. A partir de 18h : marché, vente et dégustation de

produits locaux. De 19h à 23h : Guinguette en bord de Sèvre

Deuxième partie animée par Buena Not’Chey 23h : Embrasement du Moulin

Buvette et restauration sur place Accès libre et gratuit Moulin l’Abbé à partir de 18h Comité des fêtes

Détails Catégories d'évènement: Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray