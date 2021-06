Salles en Toulon théâtre de verdure des genêts Salles en Toulon, Vienne Fête Nationale – Marché de producteurs de pays – Balade patrimoine – concerts – feu d’artifice théâtre de verdure des genêts Salles en Toulon Catégories d’évènement: Salles en Toulon

Vienne

du samedi 17 juillet au dimanche 18 juillet à théâtre de verdure des genêts

A partir de 7h : Vide grenier organisé par l’ASV 10h à 12h : Radio Agora et Radio des Choucas feront en direct depuis le site de Morthemer 17h à 18h : Retrouver le spectacle « Les Impromptus Circassiens » de la Compagnie Zero Point Cirque 18h à 23h : « Les Goldies » s’occuperont de l’ambiance musicale Envie de redécouvrir le bon goût des produits fermiers de la Vienne et de vivre un moment unique ? Venez rencontrer vos producteurs, dans une ambiance conviviale, au Marché des Producteurs ! 23h : Profitez d’un beau feu d’artifice 23h30 -2h : Place au DJ pour continuer la fête !

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T08:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T02:00:00

