Manou Manou Eure-et-Loir, Manou Fête Nationale Manou Manou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Manou

Fête Nationale Manou, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Manou. Fête Nationale 2021-07-13 – 2021-07-13

Manou Eure-et-Loir Manou Le Comité des Fêtes et la commune de Manou ont le plaisir de vous accueillir pour la Fête Nationale. N’hésitez pas à réserver votre repas champêtre avec vos proches pour passer une agréable soirée dans le respect des règles sanitaires pour la santé de tous. +33 6 85 40 52 02 Commité des Fêtes et Mairie de Manou dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Manou Étiquettes évènement : Autres Lieu Manou Adresse Ville Manou lieuville 48.51964#0.98032