### Le mardi 13 juillet à Veneux-Les Sablons 19h00 : apéritif offert par le CMPA (derrière la Maison des associations) 19h30 : pique-nique (derrière la Maison des associations) 22h00 : distribution des lampions (rue du Port) 22h30 : retraite aux flambeaux (rue du Port) 23h00 : feu d’artifice (stade scolaire) 23h30 : buvette et accompagnement musical (stade scolaire) ### Le mercredi 14 juillet à Episy 12h00 : pique-nique républicain Apéritif offert par la municipalité + accompagnement musical Plusieurs animations vous sont proposées à Moret-Loing-et-Orvanne à l’occasion de la Fête nationale le 13 et le 14 juillet ! Maison des associations 25 ter rue du Port, Veneux-Les Sablons Moret-Loing-et-Orvanne Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne

