Dans le cadre de la célébrations de la fête Nationale retrouvez le 14 Juillet les commémorations à la stèle de la Mairie à 10h30 suivie à 10h45 du garde à vous avec la montée des couleurs avec la Marseillaise. Pour finir ces comémorations du 14 Juillet un vin d’honneur est organisé à 11h00 Dans le cadre des célébrations de la fête Nationale retrouvez les commémorations du 14 Juillet Mairie de Varennes-Vauzelles 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Château de Véninges Nièvre

