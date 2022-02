Fête Nationale Mainvilliers Mainvilliers Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Mainvilliers

Fête Nationale Mainvilliers, 14 juillet 2022, Mainvilliers. Fête Nationale Mainvilliers

2022-07-14 10:45:00 10:45:00 – 2022-07-14

Mainvilliers Eure-et-Loir Mainvilliers Plus d’infos début juillet dans « Mainvilliers le Mag » et sur ville-mainvilliers.fr Rendez-vous pour commémorer, ensemble, la Fête nationale ! Un spectacle familial vous sera proposé, suivi d’une aubade de l’Harmonie de Mainvilliers. En fin de matinée, un pot convivial et citoyen sera partagé. +33 2 37 18 56 80 http://www.ville-mainvilliers.fr/ Plus d’infos début juillet dans « Mainvilliers le Mag » et sur ville-mainvilliers.fr Mainvilliers

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Mainvilliers Autres Lieu Mainvilliers Adresse Ville Mainvilliers lieuville Mainvilliers Departement Eure-et-Loir

Mainvilliers Mainvilliers Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mainvilliers/

Fête Nationale Mainvilliers 2022-07-14 was last modified: by Fête Nationale Mainvilliers Mainvilliers 14 juillet 2022 Eure-et-Loir Mainvilliers

Mainvilliers Eure-et-Loir