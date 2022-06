FÊTE NATIONALE Magalas Magalas Catégories d’évènement: Hérault

Magalas

FÊTE NATIONALE Magalas, 13 juillet 2022, Magalas. FÊTE NATIONALE

Rue Émile Barthe Magalas Hérault

2022-07-13 – 2022-07-13 Magalas

Hérault A Coste Rouge : Animation musicale avec le groupe OCTANE à partir de 19h30 à Coste Rouge. Repas : Salade composée, tomate mozzarella – côtelettes de porc au curcuma haricots verts, pommes de terre- fromage- tarte aux pommes. Prix adulte : 12€ – enfant moins de 12 ans : 8€. inscription en mairie avant le 8 juillet. Buvette par les pompiers. A 22h30 feu d’artifice, bal. A Coste Rouge : Animation musicale avec le groupe OCTANE à partir de 19h30 à Coste Rouge. Repas : Salade composée, tomate mozzarella – côtelettes de porc au curcuma haricots verts, pommes de terre- fromage- tarte aux pommes. Prix adulte : 12€ – enfant moins de 12 ans : 8€ inscription en mairie avant le 8 juillet. Buvette par les pompiers. A 22h30 feu d’artifice, bal. +33 4 67 36 20 19 https://www.ville-magalas.fr/ A Coste Rouge : Animation musicale avec le groupe OCTANE à partir de 19h30 à Coste Rouge. Repas : Salade composée, tomate mozzarella – côtelettes de porc au curcuma haricots verts, pommes de terre- fromage- tarte aux pommes. Prix adulte : 12€ – enfant moins de 12 ans : 8€. inscription en mairie avant le 8 juillet. Buvette par les pompiers. A 22h30 feu d’artifice, bal. Magalas

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Magalas Autres Lieu Magalas Adresse Rue Émile Barthe Magalas Hérault Ville Magalas lieuville Magalas Departement Hérault

Magalas Magalas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magalas/

FÊTE NATIONALE Magalas 2022-07-13 was last modified: by FÊTE NATIONALE Magalas Magalas 13 juillet 2022 Rue Émile Barthe Magalas Hérault

Magalas Hérault