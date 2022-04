Fête nationale Luzy Luzy Catégories d’évènement: Luzy

Nièvre

Fête nationale Luzy, 14 juillet 2022, Luzy. Fête nationale Luzy

2022-07-14 – 2022-07-14

Luzy Nièvre Concours de pêche des moins de 16 ans.

Barbecue, concert” les intrépides”, retraite aux flambeaux,feux d’artifice et bal en plein air pour clôturer cette journée. Concours de pêche des moins de 16 ans.

Barbecue, concert” les intrépides”, retraite aux flambeaux,feux d’artifice et bal en plein air pour clôturer cette journée. Luzy

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Luzy, Nièvre Autres Lieu Luzy Adresse Ville Luzy lieuville Luzy Departement Nièvre

Luzy Luzy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luzy/

Fête nationale Luzy 2022-07-14 was last modified: by Fête nationale Luzy Luzy 14 juillet 2022 Luzy nièvre

Luzy Nièvre