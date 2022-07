Fête nationale Luthenay-Uxeloup Luthenay-Uxeloup Catégories d’évènement: Luthenay-Uxeloup

Nièvre

Fête nationale Luthenay-Uxeloup, 13 juillet 2022, Luthenay-Uxeloup. Fête nationale

Place de l’Église Luthenay-Uxeloup Nièvre

2022-07-13 – 2022-07-13 Luthenay-Uxeloup

Nièvre Luthenay-Uxeloup EUR Venez fêter le 14 juillet à Luthenay-Uxeloup avec une retraite aux flambeaux, un bal orchestré par le groupe Océanic et les feux d’artifice.

Restauration sur place. Venez fêter le 14 juillet à Luthenay-Uxeloup avec une retraite aux flambeaux, un bal orchestré par le groupe Océanic et les feux d’artifice.

Restauration sur place. Luthenay-Uxeloup

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Luthenay-Uxeloup, Nièvre Autres Lieu Luthenay-Uxeloup Adresse Place de l'Église Luthenay-Uxeloup Nièvre Ville Luthenay-Uxeloup lieuville Luthenay-Uxeloup Departement Nièvre

Luthenay-Uxeloup Luthenay-Uxeloup Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luthenay-uxeloup/

Fête nationale Luthenay-Uxeloup 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale Luthenay-Uxeloup Luthenay-Uxeloup 13 juillet 2022 Place de l'Église Luthenay-Uxeloup Nièvre

Luthenay-Uxeloup Nièvre