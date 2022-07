Fête Nationale Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

Fête Nationale Lormes, 13 juillet 2022, Lormes. Fête Nationale

Etang du goulot et salle polyvalente Lormes Nièvre

2022-07-13 – 2022-07-13 Lormes

Nièvre 19h : à l’étang du Goulot, barbecue, restauration, buvette

20h à 22h30 : animation musicale 22h15 : place de la mairie, retraite aux flambeaux pour un départ à 22h30

23h : feu d’artifice, organisé par la commune

23h30 : bal des pompiers (à la salle polyvalente en cas de pluie).

