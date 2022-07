Fête nationale Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Fête nationale Lons-le-Saunier, 13 juillet 2022, Lons-le-Saunier. Fête nationale

Place de la Liberté et Parc des Bains Lons-le-Saunier Jura

2022-07-13 – 2022-07-13 Lons-le-Saunier

Jura EUR 19h : défilé patriotique – Place de la Liberté

À partir de 20h30 : bal musette avec Pat & Nico à la Guinguette – Parc des Bains

22h30 : feu d’artifice – Parc des Bains

