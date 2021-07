Longpré-les-Corps-Saints Longpré-les-Corps-Saints Longpré-les-Corps-Saints, Somme Fête Nationale Longpré-les-Corps-Saints Longpré-les-Corps-Saints Catégories d’évènement: Longpré-les-Corps-Saints

Somme

Fête Nationale Longpré-les-Corps-Saints, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Longpré-les-Corps-Saints. Fête Nationale 2021-07-13 – 2021-07-14

Longpré-les-Corps-Saints Somme 13 juillet 2021 à 21h : rassemblement devant la Mairie pour la distribution des lampions aux enfants

Vers 23h : feu d’artifice au terrain de football rue de la République 14 juillet

11h30 : rassemblement devant la mairie

11h45 : départ au monument aux morts

12h : vin d’honneur sur la Place du Marquelet A partir de 12h30 : restauration sur réservation

Repas champêtre : plateau avec fromage et dessert (jambon grillé – saucisse – merguez – frites – ratatouille) 10 €

Menu enfant (jambon – frites) 5 € 15h30 : jeux sur la Place du Marquelet +33 3 22 31 90 18 13 juillet 2021 à 21h : rassemblement devant la Mairie pour la distribution des lampions aux enfants

Vers 23h : feu d’artifice au terrain de football rue de la République 14 juillet

11h30 : rassemblement devant la mairie

11h45 : départ au monument aux morts

12h : vin d’honneur sur la Place du Marquelet A partir de 12h30 : restauration sur réservation

Repas champêtre : plateau avec fromage et dessert (jambon grillé – saucisse – merguez – frites – ratatouille) 10 €

Menu enfant (jambon – frites) 5 € 15h30 : jeux sur la Place du Marquelet dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Longpré-les-Corps-Saints, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Longpré-les-Corps-Saints Adresse Ville Longpré-les-Corps-Saints lieuville 50.01031#1.99278