Bal du 13 juillet et feu d'artifices. Gratuits. 
Repas sur la place, organisé par le VAL : barbecue de jambons rôtis et son accompagnement. Tickets repas à 10 €. 
Feu d'artifices à 23h rue de la Seigneurie.

