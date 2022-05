Fête Nationale Loché-sur-Indrois Loché-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loché-sur-Indrois

Fête Nationale Loché-sur-Indrois, 16 juillet 2022, Loché-sur-Indrois. Fête Nationale Loché-sur-Indrois

2022-07-16 – 2022-07-16

Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire Loché-sur-Indrois Feu d’artifice. Feu d’artifice. mairie@lochesurindrois.fr +33 2 47 92 61 55 http://www.loche-sur-indrois.fr/ Feu d’artifice. Office de tourisme Loches TCL

Loché-sur-Indrois

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loché-sur-Indrois Autres Lieu Loché-sur-Indrois Adresse Ville Loché-sur-Indrois lieuville Loché-sur-Indrois Departement Indre-et-Loire

Fête Nationale Loché-sur-Indrois 2022-07-16 was last modified: by Fête Nationale Loché-sur-Indrois Loché-sur-Indrois 16 juillet 2022 Indre-et-Loire Loché-sur-Indrois

Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire