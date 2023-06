Fête nationale lituanienne Devant la Mairie du 17e arrondissement Paris, 6 juillet 2023, Paris.

Le jeudi 06 juillet 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Célébrons ensemble le 6 juillet – Jour de l’État lituanien – et les 700 ans de Vilnius !

Cette année, l’Ambassade de Lituanie en France, en coopération avec la Mairie du 17e

arrondissement de Paris, invite tous les Parisiens, la communauté

lituanienne en France et leurs amis à célébrer le 6 juillet – Jour de

l’État lituanien (couronnement du Roi de Lituanie Mindaugas) et le 700e

anniversaire de Vilnius avec un concert de la musique originale et

traditionnelle lituanienne qui aura lieu à partir de 19 h sur la place

Richard Baret, devant la Mairie du 17e arrondissement de Paris.

À l’occasion du Jour de l’État

lituanien, un groupe de chanteuses « Ūtara », originaire de Vilnius,

interprétera des chants traditionnels lituaniens (sutartinės). La

talentueuse musicienne Lina Štalytė enchantera le public avec des

morceaux de jazz. Au cours de l’événement, l’hymne national lituanien

sera également chanté. Selon la tradition instaurée en 2009, les

communautés lituaniennes se réunissent dans le monde entier à la même

heure pour chanter l’hymne national ensemble. La soirée sera couronnée

par un concert classique donné par les élèves de l’école normale de

musique de Paris Alfred Cortot.

La célébration du 6 juillet – Jour de l’État lituanien sera riche en mélodies et en couleurs.

AU PROGRAMME :

19 h – Place Richard Baret

Chants traditionnels · Ūtara

Jazz lituanien · Lina Štalytė

20 h – Place Richard Baret

Hymne national lituanien

20 h 15 – Hall de la mairie du 17e arrondissement de Paris

Concert classique · Les élèves de l’école normale de musique de Paris Alfred Cortot

Cocktail

Ūtara est un groupe de chanteuses

qui interprètent des sutartinės. La sutartinė est une tradition vocale

qui occupe une place importante dans le riche patrimoine culturel de la

Lituanie. Enracinée dans les régions rurales du pays, cette forme de

chant unique a été transmise de génération en génération, préservant les

mélodies et les harmonies anciennes.

Lina Štalytė est une interprète qui crée déjà depuis 10 ans. De

la poésie chantée, Lina Štalytė s’est tournée vers le jazz, ce qui lui a

donné l’impulsion nécessaire pour s’orienter vers une musique

émotionnelle et significative dans un style néo-soul léger, rappelant

Lianne La Havas, Corinne Bailey Ray, Norah Jones et même Raveena.

La tradition de la fête nationale du

6 juillet remonte à 1991, lorsque la première célébration du

couronnement de Mindaugas a été organisée. Aujourd’hui, le 6 juillet est

connu sous un nom légèrement différent : le jour de l’État lituanien

(couronnement du Roi de Lituanie Mindaugas) et le jour de l’hymne

national. Depuis 2009, chaque 6 juillet, dans le monde entier,

les Lituaniens chantent l’hymne national à la même heure. Cette année,

nous vous invitons à chanter l’hymne national lituanien à 20 h sur la

place Richard Baret à Paris.

Devant la Mairie du 17e arrondissement Place Richard Baret 75017 Paris

Contact : https://fr.mfa.lt/fr/fr/events/fete-nationale-lituanienneparis-17e https://fb.me/e/4isHf0OGF https://fb.me/e/4isHf0OGF

Mairie 17 Fête nationale lituanienne