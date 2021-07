Lillebonne Lillebonne Lillebonne, Seine-Maritime Fête Nationale Lillebonne Lillebonne Catégories d’évènement: Lillebonne

Seine-Maritime

Fête Nationale Lillebonne, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Lillebonne. Fête Nationale 2021-07-14 10:00:00 – 2021-07-14

Lillebonne Seine-Maritime Lillebonne La commune de Lillebonne, vous propose les animations suivantes pour la célébration du 14 juillet: 10h Dépôt de gerbes et hommage aux morts, au centre de secours (non ouvert à la population) 10h30 Défilé des véhicules des sapeurs pompiers : CD 173 vers le Becquet, avenue Bettencourt, rue Thiers, rue Coubertin, bd de Tassigny, RD 173 vers Mesnil, rue de la République, rue V. Hugo, rue Val Infray, quartier Toupin, rue Rosenberg, allée Côte Blanche, avenue F. Bruyère, rue de la Libération, rue Léon Lasnel, rue Goubermoulins, rue Fond Vallée, rue Libération, rue Moulin enragé, Clairval, rue F. L’hermite, rue Pigoreau 11h30 Mise en place des hommes sur le parking de l’hôtel de ville pour la revue des troupes

