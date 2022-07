Fête Nationale Lezay Lezay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Lezay EUR 14 Juillet à Lezay De 16h à 1h au parc Honoré Canon à Lezay Jeux et animations : Balade en rosalie, balade en poney, démonstrations par les sapeurs-pompiers, pêche à la ligne, jeux en bois, structure gonflable… 19h : apéritif en musique offert par la commune

19h30 : repas plancha party organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers

Paleron de bœuf avec frites maison et salade + salade de fruits maison 14€

Réservation avec le 10 juillet au 07 60 19 28 90

Apporter votre vaisselle Ou pique-nique

