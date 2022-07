Fête Nationale – Les Bordes Les Bordes Les Bordes Catégories d’évènement: Les Bordes

Yonne Les Bordes La commune Les Bordes fête le 14 juillet ! Apéro républicain à 11h30 Buffet froid préparer par « Le petit Bordésiot »

Restauration SUR RESERVATION AVANT LE 10 JUILLET auprès du restaurant (03.86.66.04.33) ! +33 3 86 66 04 33 La commune Les Bordes fête le 14 juillet ! Apéro républicain à 11h30 Buffet froid préparer par « Le petit Bordésiot »

