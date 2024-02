Fête nationale le grand bal La Haye-du-Puits La Haye, samedi 13 juillet 2024.

Fête nationale le grand bal La Haye-du-Puits La Haye Manche

Dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement :

Eul’Swing: Voici un quartet au swing ensoleillé composé de 3 musiciens détonants et d’une chanteuse joyeuse et gouailleuse. De Billie Holiday à Ella Fitzgerald en passant par Fatz Waller et Duke Ellington, un répertoire pour vous faire danser et découvrir un jazz festif et accessible à tous, à la manière des bals populaires des années 40.

Flying Chickens Sur la route du Rock’n roll, embarquez pour un Rockabilly endiablé, typé années 50. De Elvis à Johnny Burnette, en passant par les Stray Cats, une musique énergique, rythmée et un brin énervée qui donne de folles envies de bouger !

Soirée rythmée par la musique en fanfare des Carottes râpées.

Pour les enfants, rendez-vous à 22h30 devant la médiathèque pour le départ de l’incontournable retraite aux flambeaux … Et, feu d’artifice !

Tout public, gratuit

Restauration sur place

Début : 2024-07-13 19:30:00

fin : 2024-07-13

La Haye-du-Puits Esplanade du Donjon

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

