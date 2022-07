Fête Nationale Le Busseau, 14 juillet 2022, Le Busseau.

Fête Nationale

Le Busseau Deux-Sèvres

2022-07-14 08:00:00 – 2022-07-14

Organisé par le Pôle associatif

À partir de 8h, vide-greniers et marché fermier sonorisés et animés, Espace Artisanat, fête des battages (sous réserve des conditions météo), buffet et buvette, repas champêtre le midi (sur réservation avant le 7 juillet), repas communal le soir (sur réservation avant le 7 juillet), feux d’artifice.

+33 5 49 04 23 54

