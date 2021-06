Laruns Laruns Laruns, Pyrénées-Atlantiques Fête Nationale Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

Fête Nationale

2021-07-14

Laruns Pyrénées-Atlantiques 12h, Monument aux Morts : cérémonie commémorative

18h, halle : les jeux du cirque avec le clown Bigoudi

19h, place : animation déambulatoire avec le groupe ACDFé

20h30, fronton : partie de pelote basque à grand chistéra, avec la participation du groupe ACDFé. Section Paloise contre une sélection avec 2 champions du monde. Lever de rideau par l’école de pelote de la Section Paloise.

