Fête nationale Labaroche, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Labaroche. Fête nationale 2021-07-13 19:00:00 – 2021-07-13 23:00:00

Labaroche Haut-Rhin EUR Les festivités se dérouleront devant le Musée du bois à partir de 19h, ambiance musicale. Buvette, petite restauration des grillades au barbecue! Un feu d’artifice sera tiré dans le parc jouxtant la fête. Idéal pour passer une bonne soirée en famille ou entre amis! Soirée musicale, petite restauration et feux d’artifice +33 3 89 49 83 23 Les festivités se dérouleront devant le Musée du bois à partir de 19h, ambiance musicale. Buvette, petite restauration des grillades au barbecue! Un feu d’artifice sera tiré dans le parc jouxtant la fête. Idéal pour passer une bonne soirée en famille ou entre amis! dernière mise à jour : 2021-07-07 par

