Fête nationale : La Guinguette du 14 juillet

2022-07-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-14 22:00:00 22:00:00

La Guinguette de Touques, un classique revu pour le bonheur des aînés, une découverte sonore pour les plus jeunes. Un rendez-vous festif et traditionnel autour d’un verre et d’une assiette Normande, au son enivrant du Trio Alexandre Chebassier.

