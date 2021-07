Naintré La Coulée Verte Naintré, Vienne Fête Nationale La Coulée Verte Naintré Catégories d’évènement: Naintré

La Coulée Verte, le mardi 13 juillet à 18:00

Dès 18h, retrouvez des animations place Jean Jaurès. 21h : retraite au flambeau 22h30 : feu d’artifice depuis la Coulée Verte suivi d’un bal en plein air, place Jean Jaurès. Buvette et restauration sur place. Repli à la Salle des fêtes si mauvais temps. Opération Solidaire : pour soutenir les structures caritatives apportez des produits d’hygiène et d’entretien. Plusieurs animations au rendez-vous La Coulée Verte Naintré avenue Jean Jaurès Naintré Vienne

2021-07-13T18:00:00 2021-07-13T23:59:00

